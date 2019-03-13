空污致死人數比預估高2倍 新研究：比吸菸還毒

2019-03-13 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕空污問題近年在全球掀起熱論，德國研究團隊發表最新報告指出，空氣污染造成的死亡人數比此前估計的高出1倍，意味著吸入這些空氣污染物遠比吸菸導致更多人死亡。

綜合外媒報導，這份研究報告發表於最新一期的《歐洲心臟雜誌》，科學家根據人口密度、年齡、死因及死亡風險等數據進行統進，發現受空氣污染（尤其是pm2.5細懸浮微粒）影響，歐洲每年有近80萬人死亡，平均每人提早2.2年死亡，死因中有40至80％是心臟病發、中風及其他類型的心血管疾病。

研究人員解釋，雖然空氣污染最初影響的是呼吸道及肺臟，但污染物隨後會被人體吸收，透過血液運輸至全身，並對整個血液循環系統造成傷害，其中包括心臟，最終誘發心血管疾病，或導致原本就患有相關疾病患者的病情進展更加迅速，致其提早死亡。

報告指出，全球每年因室外空氣污染導致的提早死亡人數高達880萬，是之前估計的2倍，研究人員表示，這意味著空氣污染每年導致的死亡人數遠比吸菸還多，更嚴重的是，「吸菸是可以自行避免的，但空氣污染不是」。

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