波音陷難 兩天蒸發逾7700億、全球23國停飛

2019-03-13 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX飛機連續出事之後，讓全球心驚，累計已有23國停飛該系列飛機，即使波音發聲明將修改部分軟體及程式，但止不住投資人心慌，股價連兩天重挫11.15%，市值蒸發逾250億美元（約7700億台幣）。

綜合媒體報導，繼多國宣佈停飛波音737 MAX飛機之後，歐洲航空安全署（EASA）今天發出禁令，暫停波音737 MAX 8和MAX 9型客機飛行歐洲領空，給予波音致命一擊，累計全球已有23國（地區）停飛這一系列飛機。

而波音股價同步崩跌，原本開出低盤，在歐盟禁令發出之後，跌盤擴大，股價一度跌破369美元、跌幅達到7.78%，創今年1月29日以來新低，最後收盤跌6.15%，收報375.41美元，收創1月29日以來新低，同時創2013年7月以來最高交易量。

累計兩天累跌11.15%，創下2009年7月以來最大的兩日跌幅。

據媒體統計，停飛波音737 MAX或者禁止其飛入其領空累計已達23國（地區），包括埃塞俄比亞、澳大利亞、巴西、墨西哥、開曼群島，中國、印度、印尼、新加坡、韓國、土耳其、科威特，奧地利、法國、德國、英國、挪威、冰島、愛爾蘭、波蘭、比利時、蒙古、阿根廷、摩洛哥等，以及整個歐盟領空。

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