老公涉為中國行賄、洗錢將判刑 胡慧中怨朋友不幫忙

2019-03-13 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌為中國行賄非洲國家及洗錢的香港前民政局長何志平，去年底被美國法院裁定7項罪名成立，將在本月25日宣判，何志平的代表律師向美國法院遞交 149封求情信，以設法減輕刑期，其中，何妻胡慧中在信中除了盛讚何志平是「幾乎絕種的君子」外，還感慨朋友在落難時的拒絕幫忙，直指「因為志平落難了，因為覺得志平日後沒前途，沒有再可以利用的價值了。」

綜合媒體報導，胡慧中手寫5頁的求情信，指何志平Patrick Ho家中還有94歲母親在等候他回家，失去他這經濟支柱，自己也要「尋找工作機會來維持生計」，自己一年來痛苦、傷心，多次不想活下去，唯一要求就是等丈夫回家。

胡慧中提到請求何志平的朋友為他寫求情信，諸多感慨，直寫「有的不回答我，也就是拒絕幫回何志平，因為害怕得罪美國政府，因為志平落難了，因為覺得志平日後沒前途，沒有再可以利用的價值了。」

據港媒的追蹤，這149封求情信中，沒有何志平的前上司、同事的前特首董建華、梁振英等人。

何志平涉嫌以中國一家能源公司名義，向非洲烏干達、查德等國家領袖行賄及洗錢，在2017年11月於美國紐約被捕後，被控8項罪名，在去年底有7項罪名成立，將於本月底宣判，依照受控罪名，何志平最高可能被判65年刑期。

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