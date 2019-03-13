脫歐協議表決再敗 歐盟示警需有硬脫歐準備

2019-03-13 05:28

〔中央社〕英國國會今天二度否決首相梅伊的脫歐協議，歐盟表示已經盡力協助爭取英國國會通過，此時此刻因應可能無協議硬脫歐的準備工作變得越來越重要。

英國國會今晚二度表決梅伊（Theresa May）的脫歐協議，結果以391票反對、242票支持再度否決脫歐協議。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）隨後發表看法，表示歐盟為爭取英國國會通過脫歐協議已經盡力，現在只有英國自己才能解開僵局，在歐盟方面因應可能無協議脫歐的準備工作變得越來越重要。

巴尼耶所謂的盡力，指的是昨晚歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）與梅伊會談後做出了「具法律約束力」的保證，保證愛爾蘭邊境保障措施絕對不會是一項永久措施，替代性協議將會在2020年底之前到位。

不過，這項「具法律約束力」保證並未消除英方疑慮，連英國檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）今天都說，雖然歐盟保證愛爾蘭邊境保障措施絕對不會是一項永久措施，但英國仍舊有可能會遭到歐盟規定約束的「法律危機」。

英國國會預定將在3月13日表決是否同意在3月29日無協議狀況下脫歐。（編輯：陳政一）

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