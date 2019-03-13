梅伊再次挫敗 國會13日決定是否無協議脫歐

2019-03-13 05:20

〔中央社〕英國國會今天以391票反對、242票支持，第二度否決英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，明天晚間7時（台北時間14日凌晨3時）將表決是否同意在無協議狀況下脫歐。

脫歐協議今年1月15日第一次在國會表決時，票數為432票反對、202票支持，差距高達230票。第二次表決結果，差距雖然縮小至149票，但仍超過100票。

1月15日有118名保守黨議員投票反對梅伊的脫歐協議草案，今天減少至75人。梅伊政府的北愛盟友民主聯盟黨（DUP）10名議員都投下反對票。3名工黨議員則倒戈投下贊成票。

聲音沙啞的梅伊（Theresa May）在表決結果出爐後發言表示，議員將要決定英國是否選擇在3月29日無協議脫歐；若否決無協議脫歐，則要決定是否延長里斯本條約第50條。

她表示，保守黨議員明天可以自由投票，決定是否支持無協議脫歐。

梅伊表示：「這是事關我們國家未來的重要議題，就像是（脫歐）公投，雙方都抱持強烈且合理的觀點。因此，我證實議員將可以自由投票。」這代表保守黨議員將不必遵從保守黨的決定。

她表示，雖然接下來要面對的決定「很令人不愉快」，但由於她的協議已經遭到否決，因此「這是一個必須面對的抉擇」。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）則再次提出大選議題，認為梅伊應該要宣布舉行大選。

他說：「政府再次以極大差距面臨挫敗，他們必須要面對現實，這份協議顯然已經死了，沒有獲得下議院支持。」

柯賓也表示，無協議脫歐這個選項「必須被排除」，工黨會繼續推動自己版本的脫歐協議。他並沒有提到工黨先前曾表態要支持的第2次脫歐公投。

曾和大曼徹斯特市長、利物浦市長聯名寫信，呼籲避免無協議脫歐的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在結果出爐後表示：「我歡迎今晚的投票結果，否決了政府這份糟糕的脫歐協議。」

支持留歐的沙迪克汗說：「首相必須把我們的城市、我們的國家擺在第一，撤回里斯本協議第50條。」

表決結果出爐後，歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在推特表示，歐盟盡了一切努力，協助脫歐協議在英國國會闖關。這個僵局只能在英國解決。「對於無協議脫歐的準備比以往更加重要。」

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）的發言人也呼應這番說法，表示「很難看出我們還有什麼能做的」。

他表示：「距離3月29日只剩下17天，今天的表決結果大大增加了無協議脫歐的可能性。」

他也指出，如果英國要求延長脫歐期限，歐盟將會考慮同意，但是必須要有「合理正當性」。（編輯：陳政一）

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