土耳其宣布 停飛波音737 Max

2019-03-13 04:12

〔中央社〕衣索比亞航空公司波音737 Max型客機起飛不久即失事墜毀。土耳其交通暨建設部今天宣布，在另行通知前，由波音737 MAX 8和737 MAX 9型飛機執行的定期航班全面停飛。

稍早前，土耳其航空公司（Turkish Airlines）已先行宣布停飛機隊中的波音737 Max型客機。土航執行長艾克希（Bilal Eksi）今天在推特帳號發推文說，自13日起停飛波音737 MAX型客機。他強調，在操作安全獲得確保之前，將暫停這個機型執行任務。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，土航機隊中目前有12架波音737 MAX型飛機，並且另外訂購更多數量。艾克希表示，經諮詢土耳其民航總局（Directorate General of Civil Aviation）後做出上述決定。

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）ET302班機10日由阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往奈洛比（Nairobi），起飛不久即發生不幸，機上157人全數罹難；去年10月底，印尼獅航（Lion Air）同型客機失事，造成189人喪命。

就在全球專家開始針對兩起空難相似之處進行調查的同時，全球已有許多國家停飛波音737 MAX型飛機或對這款飛機關閉空域。截至今天，停飛波音737 MAX型飛機的國家包括中國、英國、德國、法國、墨西哥、巴西、阿根廷、印尼、愛爾蘭、澳洲、衣索比亞、南非、馬來西亞、新加坡、阿曼、摩洛哥、南韓、蒙古。（編輯：陳政一）

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