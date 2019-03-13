英國國會二度表決 脫歐協議391票對242票遭否決

2019-03-13 03:36

〔中央社〕英國國會今天二度表決首相梅伊的脫歐協議，結果以391票反對、242票支持再度否決脫歐協議。

脫歐協議今年1月15日第一次在國會表決時，以432票反對、202票支持遭到否決。議員憂心，協議中的愛爾蘭邊境保障措施（backstop）會讓英國永遠受到歐盟貿易規定約束。

梅伊（Theresa May）昨天晚間與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）會談後，取得了「具法律約束力」的保證。她表示，愛爾蘭邊境保障措施絕對不會是一項永久措施，替代性協議將會在2020年底之前到位。

然而，英國檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）在他的法律建議當中表示，雖然新的脫歐協議內容能夠保障英國在脫歐後，雙方貿易談判如果破局的情況下，能夠不會「無限期、被迫地」困在邊境保障措施裡。

但他也警告，脫歐後能否達成令人滿意的貿易協定是一個「政治判斷」，因此雙方若是因為難以解決的歧見，而沒有達成協議，英國仍舊有可能遭到歐盟規定約束的「法律危機」。

下議院強硬派、支持脫歐的「歐洲研究小組」（European Research Group）稍早表示，不會對梅伊的脫歐協議投下支持票。

部分議員對於梅伊拿到的新協議內容不太滿意，有議員比喻：「我們期待她從魔術帽裡變出一隻兔子，但她卻變出了一隻倉鼠。」

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