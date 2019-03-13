波音737 MAX機型有安全顧慮 英法德宣布禁入空域

2019-03-13 00:22

〔中央社〕衣索比亞航空公司一架波音737 MAX 8型客機墜毀，機上157人全部罹難，引發各界對這型飛機的安全疑慮，英國、德國和法國今天加入其他許多國家行列，禁止這型飛機進出空域。

英國民航局（CAA）今天宣布，決定禁止任何航空公司的波音737 MAX客機進出或飛越空域，以防萬一。

法國、德國、愛爾蘭、荷蘭與奧地利等歐洲國家的民航當局隨後也跟進，表示鑑於衣索比亞航空的空難事件，將禁止波音737 MAX 8型飛機進出空域。

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）ET302班機10日由阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往奈洛比（Nairobi），起飛不久即發生不幸，機上157人全數罹難；去年10月底，印尼獅航（Lion Air）同款客機失事，造成189人喪命。

全球目前有約350架737 MAX 8客機在執勤，中國、印尼、南韓、蒙古、新加坡、澳洲、馬來西亞、阿曼等國家先前已宣布停飛這型飛機，另有許多航空公司自行停飛。

不過，美國聯邦航空總署（FAA）今天表示暫不下令停飛的立場沒有改變，在有更多證據證明這型飛機確有危險前不會作任何決定。FAA已派員前往衣索比亞協助調查這起空難。

波音公司則仍堅稱，對737 MAX機型的安全性有「充份信心」，由於FAA目前並未下令採取任何進一步行動，波音也沒有理由對航空業者發出新的指示。

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