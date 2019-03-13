光天化日挖走「家康梅」 偷樹賊強辯：和我無關

2019-03-13 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣名古屋城附近有株與德川家康頗有淵源的梅樹，被稱為「家康梅」。昨（11）日，這棵梅樹居然遭1名男子，在光天化日之下連根挖起企圖帶走，所幸遭人攔下，可是該名男子居然強辯「和我沒有關係，我沒有做」，男子誇張的行徑遭到警方逮捕。

根據今天日本《朝日新聞》的報導，由於梅樹在上月19日才剛剛種下，昨天中午時，附近伴手禮店的店員就查覺到，有1位男子盯著梅樹的苗木「一直看個不停」。

在店員移開視線的時候，該名男子居然動起手來，將梅樹連根挖起，店員起初還以為他是相關職員。但在男子拔起梅樹裝入袋裡準備離開現場時，店員才驚覺，「那是小偷行徑吧」，上前攔住並將男子帶回植樹的坑洞前繼續逼問，「是你做的對吧」，但老翁居然說，「和我沒有關係，我沒有做」。

其他人看不下去於是報警處理，當時在場的酒鋪店長驚訝表示，當天來往的行人不少，「他還真有種啊。」

家康梅據說是愛梅的德川家康為了慶祝第11個兒子出生，親自種下的梅樹。靜岡市內奉祀德川家康的久能山東照宮，將家康梅的枝枒送給植物園嫁接培育，之後再由植物園捐贈給名古屋市政府，上月19日才剛種植在名古屋城附近。

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