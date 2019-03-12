現代女巫！放棄美國穩定生活 她隱居哥斯大黎加雨林

2019-03-12 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕現年37歲的吳莎菈（Sarah Wu）住在哥斯大黎加的叢林裡，以竹子和傾倒的樹木為房，煉製草藥並倚賴大自然維生，是現代版「女巫」。

據英國《每日鏡報》報導，吳莎菈20多歲時在美國費城的1家有機食品公司做著朝九晚五的工作，但她很早就決定那樣的生活並不適合她。莎菈表示，現代生活讓她感到「窒息」，10年前與前任丈夫布魯克斯（Stephen Brooks）搬到哥斯大黎加的叢林裡，並於去年離婚。

在美國紐約州羅徹斯特（Rochester）長大的莎菈，自幼便喜愛戶外與大自然，很早就意識到人類並不是世界上最重要的東西，她說：「差不多就是那時候，我發現我能感應到自然界的變化。當然我認為每個人都可以，只是在我身上特別強烈。」

但她真正接觸到巫術及神秘學，是在賓州天普大學（Temple University）讀書的時候。莎菈表示，他的家族源自法國阿爾薩斯（Alsace）區域，是中古時期獵巫最嚴重的地區之一。她說：「因此我意識到，應該有什麼流淌在我的血中。」

年輕時食用避孕藥而有荷爾蒙失調及耳部感染的莎菈，在當時決定要自己研究藥草療程，並且成功改善了身體。這讓她更加義無反顧地投入草藥學的研究，亦是巫術的基礎學問之一。大學第2年，19歲的她決定到哥斯大黎加修讀熱帶生態學，這趟旅途改變了她的一生。

現在，莎菈住在哥斯大黎加的熱帶雨林裡，以傾倒的樹木和竹子為房屋，以太陽能提供電力，並蒐集雨水作生活使用。與前夫在哥斯大黎加的莫納角（Punta Mona）運作了9年的永續農場，直到去年分開之後，莎菈在奧羅蒂納區（Orotina）教授草藥學，並創立了女巫教室「預知」（Envision ），希望能夠教授巫術，「讓人看見另一種生活的潛力」。

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