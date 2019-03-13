逾30萬兒童因此喪命 研究：全球假藥10年激增66種

2019-03-13 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新的研究結果顯示，由於假藥在全球市場流竄的數量激增，導致全世界每年逾30萬名兒童喪命。由於偽藥或不合格藥品會刺激超級細菌生長，已成為緊急的公共衛生問題。

根據《美國熱帶醫學和衛生雜誌》11日發布的報告，光是10年內，假藥的數量從29種飆升到95種，發現偽藥的國家數也從75國上升至113國，增長速度驚人。世界衛生組織目前已確定有3種類型的偽藥在全世界散布，可分為「偽造的醫療產品」、「不合格的醫療產品」、「未經註冊或未經許可的醫療產品」。

報告還指出，中低收入國家最常見的假藥為瘧疾藥、抗生素；而假的心臟病藥、慢性病藥、高血壓藥和壯陽藥等也越來越多，很多都來自中國和印度。上述的偽藥通常會在網路上販售，有時還和恐怖組織、組織犯罪有關。

為解決偽藥和劣藥問題，聯合國毒品和犯罪問題辦公室、國際刑警組織和世界衛生組織已召開會議，盼未來推動國際條約，透過跨國合作，共同監測不良藥品。

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