美國大學陸續加開大麻系 一畢業年薪210萬起跳

2019-03-12 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕為了響應全美越來越多州大麻合法化，美國多所大學近年紛紛設立起大麻相關科系，其中北密西根大學一名化學教授透露，他們的學生在畢業後，年薪至少7萬美金（約新台幣210萬元）起跳。美國研究機構更指出，大麻產業在2022年前，將創造46萬7000個就業機會。

綜合外媒報導，大麻系不會教學生如何種大麻，而是要學習從不同植物中，測量、萃取化學物質，再將得到的知識應用在大麻上。目前，醫療用大麻在全美33個州合法，娛樂用大麻則在10個州合法，讓「綠色經濟掏金潮」逐漸崛起，各地大學想辦法讓學生在畢業後，能參與種植、研究、行銷和分析大麻的行業。

北密西根大學化學教授坎菲爾德（Brandon Canfield）表示，2年前他參加一場業界研討會時，才知道大麻產業亟需人才，因此立刻建議校方設立相關科系。他指出，畢業生會成為大麻產業的即戰力，因此起薪至少7萬美金起跳，另外，除了主修植物知識外，校方也允許學生在就學時加修會計、行銷及法律等專業學程，藉此做好各方準備來面對大麻產業。

據了解，加拿大作為全球第一個大麻完全合法化的國家，已經面臨大麻產業人才短缺的問題，儘管目前當地已有10幾間大學開設相關科系，人才仍供不應求。

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