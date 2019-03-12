怒！ 俄羅斯5歲女童與蟑螂共處垃圾堆 母親不聞不問

2019-03-12 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯驚傳虐童案，1名女童被長時間棄置在堆滿垃圾與蟑螂的住宅中，在飢寒交迫的狀態下放聲大哭，因此驚動了鄰居報警處理，警方救出女童後發現女童無法言語與社交，事後女童母親被以企圖謀殺罪而遭到逮捕。

綜合外媒報導，該名女童是住在莫斯科的5歲樂柏芙（Lyubov），事發當時樂柏芙的鄰居聽到她的哭聲而上門查看，查看後驚覺有異後決定報警處理，警方破門後被眼前的景象嚇到，屋內堆滿垃圾與大量蟑螂爬竄，現場員警們無法忍受屋內穢氣沖天，只好穿著生化防護服進屋查看。

員警們進入屋內後發現樂柏芙坐在廚房的窗台上，衣不蔽體、有脫水與厭食症狀，項鍊因為太小而深陷肉中，經接觸後發現樂柏芙無法言語，只能發出咿咿呀呀的聲音，樂柏芙獲救後1口氣喝了2公升的水。

根據鄰居們的說法，樂柏芙的母親是伊莉娜（Irina Garashchenko），平時自稱專業人士，曾在5年前抱著1名嬰兒回家，但之後卻對外聲稱孩子已被送至祖母那，丈夫則被遣返回烏克蘭，警方目前已將伊莉娜逮捕，並指稱其多日未返家照顧女兒。

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