前所未見！ 北韓國會選舉結果出爐 金正恩沒在當選名單

2019-03-12 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒今（12）日公布週日最高人民會議（SPA）選舉的結果，北韓領導人金正恩的名字並未出現在當選名單，這是北韓史上第一次國家領導人並未在SPA佔據席位。

《韓聯社》報導，北韓中央廣播電台今日公布第14屆最高人民會議687位當選代表名單，新面孔包括金正恩的妹妹金與正、與美國進行核武談判的北韓外長李永浩、副外長崔善姬，但並未提到金正恩的名字，

金正恩未出現在當選名單，意味他並未參選。這也是北韓史上第一次有最高領導人未在高人民會議佔據席位，金正恩的父親金正日、祖父金日成，在掌權時都同時擔任最高人民會議代表。

北韓的選舉只是一種形式。據北韓官媒指出，這次選舉的投票率高達99.99％，所有代表都以100％的得票率當選。

有專家指出，此舉可能是金正恩試圖將自己定位為行政、立法分離的正常國家領導人。報導認為，無論金正恩此舉是出於何種原因，似乎並未表明他對權力的控制正在下滑。

金正恩上台後，在2014年3月、上次高人民會議選舉首次當選代表，代表第111號長白山選區。

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