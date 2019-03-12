安倍晉三推特發文致謝 日網友大呼「日台友好」

2019-03-12 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本311大地震昨（11）日剛滿8年，日本首相安倍晉三今日特地在社群軟體推特上，轉貼了總統蔡英文10日為日本災民祈福的推文，不僅表示「再次向台灣許多老朋友表達誠摯的謝意」，更表示「台灣的支援帶給我們無比的勇氣」。

總統蔡英文昨日在推特上發文，表示自311地震以來已過8年，她要再次為受害者祈禱，並向災民表示衷心的同情；對此，安倍晉三今日在推特上轉貼了蔡英文的文章，並且特地以繁體中文發文表示「台灣的支援帶給我們無比的勇氣。震災已經過去8年了，災區的復興工作正在切實地進行。謹藉此機會再次向臺灣許多老朋友表達誠摯的謝意。」

對此，不少日本網友也在安倍的推特下方留言表示「非常感謝台灣！」「日台友好」、「台灣是我們永遠的朋友」、「日本應該承認台灣是獨立的國家，並且建立外交關係」、「希望跟台灣聯手，建立更強的夥伴關係應應災害」、「和台灣簽定安全協議！」

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