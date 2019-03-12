好狗命！逃過安樂死 流浪狗遊遍歐洲成網紅

2019-03-12 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕有些動物收容所常因為收留太多流浪動物，必須將部分動物安樂死。美國一隻幸運的流浪狗原本已經在等待安樂死，卻在最後一刻被一對夫妻領養，現在牠不只經常出國度假，還成為網紅。

綜合外媒報導，華倫（Jonathan Warren）是一隻住在紐約的6歲吉娃娃，牠過去被喬治亞一間動物收容所安排在安樂死的等待隊伍中。不過一對夫妻將牠領養回家，由於牠的女主人雅曼達（Amanda Klecker）是一位行銷總監，經常需要到各國出差，狗狗至今已去過西班牙、葡萄牙、法國、義大利、比利時、盧森堡等國家。

雅曼達表示，她現在出國只選擇同意讓狗狗上飛機的航空公司，因為華倫喜歡坐在窗邊的機位。而且華倫在搭飛機時相當乖巧，雅曼達也喜歡帶牠帶飛到歐洲各國，因為歐洲有很多友善狗狗的措施，讓狗狗可以盡情享受。

現在華倫還有屬於自己的IG帳號，而且已經有2萬多名追蹤者。IG上貼出的都是牠在世界各地度假的照片，照片背景從巴黎鐵塔、比薩斜塔、羅浮宮等知名景點都有。

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