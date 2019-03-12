中國高官坦承GDP造假 卸責予地方官員遭打臉

2019-03-12 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟數據一直都有不透明的問題，近日外媒、專家連環爆，指中國歷年GDP數字有大幅浮報造假的嫌疑，對此，有中國高官在兩會期間公開坦承經濟數據有問題，並將責任推給地方官員，再引國際輿論譁然。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國全國人大財經委員會副主任尹中卿，在兩會期間的記者會上公開承認，中國統計數據存在問題，他表示，中國地方GDP總量大於全國核算，明顯有灌水、造假等「數據打架」的狀況。

尹中卿進一步將此現象全盤推給地方官員，責難後者長期爭位次、在源頭弄虛作假，導致「虛報、瞞報、漏報、重報」等問題層出不窮，統計數據已無法反映真實情況。

然而，《自由亞洲電台》引述長期關注中國經濟數據造假議題，美國南卡大學教授謝田及旅美經濟學者秦偉平的說法，認為此問題明顯源於中央，而非地方政府。

前述兩位學者均認為，中國數據造假的狀況由來已久，且問題的根源來自中國政治體制。由於在此體制內，權力來自上級，官員僅需應對上級的要求，而非對民眾負責，導致在數據造假等問題上有「上級持續鼓勵推動，下級戮力進行」的狀況發生，譴責中央將責任全數推給地方的卸責之舉。

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