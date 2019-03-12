印度米格21戰機出事率達55％ 專家爆：用到中國山寨零件

2019-03-12 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕米格21戰機在全球各地服役情況良好，但是，獨獨在印度出事率特高，據中國軍事專家張召忠的觀點，指出事率逾55%，幾乎兩架就摔一架，而原因就是在維修時，為了省錢，採用中國山寨米格21戰鬥機的殲-7零件，以致頻頻出事。

綜合媒體報導，印度日前又墜毀一架米格21戰機，再度引發對米格21戰機安全性及品質的討論，而印度官方統計，47年來，印軍擁有的872架米格戰鬥機群中，已墜毀482架，其墜毀率高達55%，全由印度斯坦航空公司製造；至今印度仍有125架米格21在服役中。

張召忠日前在一篇文章專欄中指出，印度在1947年向俄國購買33架米格戰機，分6年交貨，直到1962兩國協議，改由印度仿米格21戰機自產，印度因此建立3個工廠來產製，後來合併3廠成為印度斯坦航空公司。

不過，出事率太高，之前印度指責原產俄國品質不好，後來俄國駐印代表反駁，是印度軍機使用中國山寨零件所致，中國也喊冤，指沒那麼多米格21零件輸出；後來又被反覆調查，終於發現原因，是印度透過其他國家，買進中國仿米格21戰鬥機的殲-7零件，才致使印度米格-21故障率高居不下的。

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