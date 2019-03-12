中國經濟實力是「威脅」美民調：美國人對中好感度驟降

2019-03-12 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕美中展開貿易戰之後，多少也影響了兩國國民對於對方的觀感，蓋洛普（Gallup）民調公司11日公布民調，發現只有41%的美國人對中國持有好感，比去年下降12%，同時有46%的人認為，中國的經濟實力是種「關鍵威脅」。

蓋洛普民調結果顯示，美國人對中國的好感度跌至2012年以來的最低水準，僅有41%的美國人在今年的民調中說他們對中國持有好感，而去年同期調查中，好感度高達53%，是近30年最高水準，但相比去年同期民調，今年民調下降了12%之多。

另外，有46%的受訪者認為，在今後10年裡，中國的經濟實力對美國來說是種「關鍵威脅」，去年持有同樣看法的受訪者僅有41%。沙烏地阿拉伯的好感度為29%，比起去年低了12%，接近2002年所創下的27%歷史低點。美國人最有好感的國家是加拿大，好感度高達92%，其次依序為英國、日本、德國和法國；最不喜歡的國家則是北韓好感度僅12%，其次依序為敘利亞、伊拉克和阿富汗。

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