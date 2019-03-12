不准談？被問中國製造2025 中國人大代表全語塞了...

2019-03-12 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方過去一度高調宣傳「中國製造2025」、「千人計劃」，但此次中共兩會上卻不見相關字眼，中國總理李克強上週在政府工作報告中隻字不提，前中國財政部長樓繼偉稱該計劃是浪費納稅人的錢，引起外界不少猜測。參加兩會的中國人大代表被問到相關問題，也全都避重就輕，不少人被問到此問題當場語塞。

《美國之音》在中國北京兩會現場隨機採訪人大代表和政協委員，提問為何官方不提「中國製造2025」和「千人計劃」？一名人大代表孫憲忠避重就輕表示，「提這個好不好，反正這是一種民心吧，大家不願意提就不提了。」人大代表胡為義則說，「雖然沒有提，但是具體實施的規劃和實施的細則，後面要出台。」

記者追問對於「中國製造2025」看法，人大代表範秉衡坦言還沒研究過，但並非不關心。至於過去曾參加中國九三學會「中國製造2025」論壇，並發表總結的人大代表羅衛紅，面對此問題竟也回答「哦，這個...他們在等我，不好意思。這個我沒研究，抱歉抱歉。」

另外，至於被美國官方質疑是間諜的「千人計劃」，人大代表唐農則說，引進人才無可厚非，大家都在引進，「美國也可以引進中國的人才嘛，中國也可以引進美國的人才，但是雙方還是要採取一定的...有個底線，有個共識，就比較光明正大的，拿得出說法的來引進。」

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