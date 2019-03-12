趙小蘭：波音737MAX8若有安全問題 美立即處置

2019-03-12 05:52

〔中央社〕美國運輸部長趙小蘭今天表示，經過衣索比亞10日空難事件，美國聯邦主管機關一旦確認波音737 MAX 8型客機有任何安全問題，將對此型客機「採取立即行動」。

趙小蘭說，美國聯邦航空總署（FAA）今天稍晚將為營運操作波音737 MAX 8型客機的航空業者發布持續適航通知。她告訴記者：「聯邦航空總署不斷評估並監督美國商業航機的安全表現，一旦確認有影響飛安的問題存在，聯邦航空總署將採取立即而適當的行動。」

趙小蘭表示，她今天見過聯邦航空總署代理署長艾威爾（Dan Elwell），檢討了10日衣索比亞航空公司以及去年10月印尼獅子航空公司（Lion Air）的2起墜機事件；「我要讓大家放心，我們十分認真看待這些事故和意外」。

她並告訴記者，美國主管機關「非常謹慎」地研究這前後兩次波音737 MAX 8客機的墜機原因，國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦航空總署的人員都已到了衣索比亞空難現場。

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