2019-03-12 03:21

〔中央社〕紐約聯合國總部今天降下半旗,哀悼在衣索比亞航空公司墜機空難中喪生的21名工作人員。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說,這是這個國際組織「悲傷的一天」。

古特瑞斯在聯合國大會年度女權會議開幕時,率領與會代表為罹難的工作人員默哀。他在婦女地位委員會(Commission on the Status of Women)說:「一個全球性悲劇找上門來了,聯合國上下同感悲痛。」

安全理事會各理事國大使在一項商討阿富汗問題的會議開幕時,也為衣航ET302航班的空難死者站立默哀。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/