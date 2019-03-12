衣航失事客機黑盒子尋獲 有助盡快查明真相

2019-03-12 00:30

〔中央社〕衣索比亞航空公司一架波音737 Max 8客機昨天失事，機上157人全數罹難。兩具黑盒子今天尋獲，衣索比亞、中國和印尼的航空公司決定停飛這型飛機，波音股價一度重挫13%。

衣索比亞航空公司今天發布聲明表示，昨天失事班機的座艙語音記錄器和飛航資料記錄器皆已尋獲。

法新社報導，失事飛機去年11月中才送達衣索比亞，它在當地時間昨天上午8時38分從首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，目的地是肯亞首都奈洛比（Nairobi）。起飛時天氣狀況良好，卻在8時44分墜毀在阿迪斯阿貝巴東南方的比修福圖鎮（Bishoftu）一帶。

中國民航局今天已下令全面暫時停飛同型飛機。中國知名航空博主「航空物語」指出，目前大陸共有96架波音（Boeing）737 Max 8型飛機投入營運，用戶包括國航、東航、南航、海航、上航和廈航等。

非洲最大航空公司衣索比亞航空今天跟進表示，停飛旗下所有波音737 MAX 8型飛機。擁有11架同型飛機的印尼，當局今天也下令暫予停飛等待調查。

印尼獅子航空（Lion Air）去年10月29日也發生同型飛機起飛後不久墜海，機上189名乘客與機組員全數罹難，使這款機型成為各界檢視對象。

以下是英國廣播公司（BBC）網站對相關進展的重點整理：

●事故原因

衣航昨天的墜機災難，截至目前原因尚未明朗。但衣航表示，機長曾通報遭遇困難，並要求折返阿迪斯阿貝巴。

衣航執行長吉布里馬列安（Tewolde Gebremariam）表示：「現階段我們無法排除任何可能性，也無法歸咎任何原因，因為我們必須遵照國際規定等待調查結果。」

衣航還說，失事班機的駕駛員「表現良好」，擁有超過8000小時的飛行時數。

●關於波音737 Max 8

這款機型2017年才開始商業使用。衣索比亞航空為拓展機隊，一共訂購30架，已交機6架，包括昨天墜機的這架。且這架飛機2月4日才經過「嚴格的首次檢查保養」。

波音表示，對於昨天墜機事故「深感哀痛」，並已派遣一團隊提供技術協助。

印尼獅航空難與這次衣航空難相似，也是起飛不久即出事。獅航班機上的飛航資料記錄器顯示，感應器發出錯誤信號指飛機有失速危險，737 MAX機上的「機動特性增強系統」（MCAS）軟體就壓低機頭，在班機墜毀前，獅航機師與出錯的系統搏鬥超過20回。

美國「國家運輸安全委員會」（NTSB）前主席羅森克（Mark Rosenker）表示，737MAX 8才推出就發生2架新飛機空難，屬「高度不尋常」，2起空難也都出現起飛不久就墜毀的相似狀況。

●罹難者是誰？

衣航表示，失事飛機的乘客來自32個國家，主要有32名肯亞人、18名加拿大人、9名衣索比亞人、8名義大利人、8名中國人、8名美國人、7名英國人、7名法國人、6名埃及人、5名荷蘭人、4名印度人、4名斯洛伐克人、3名澳洲人、3名瑞典人、3名俄羅斯人、2名摩洛哥人、2名西班牙人、2名波蘭人和2名以色列人。

由於聯合國環境規劃署（UNEP）年會今天在奈洛比揭幕，衣航失事飛機罹難者包括22名聯合國員工。聯合國（UN）日內瓦歐洲總部秘書長莫勒（Michael Moller）今天表示，這是聯合國近年來遭逢最慘重的災難。

●接下來如何？

衣索比亞當局將帶領進行失事調查，並和波音及美國「國家運輸安全委員會」的專家團隊一同合作。

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