香港學者：中國維穩經費恐逾6兆 不包含隱藏性經費

2019-03-11 23:53

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國財政部五日公佈二〇一九年預算報告，當中指國防軍費為一．一九兆人民幣（台幣五．五四兆元），而俗稱維穩費的公共安全預算則為軍費的十五％左右，亦即近一千八百億人民幣。然而香港學者林和立與呂秉權分別透過分析不同來源的官方數據，以及比對歷年預算，發現中國的維穩費用不僅實際高過國防支出，而且還分散、隱含於各部門，其費用之大，實難計算。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權投書「明報」指出，根據中國財政部公佈的資料，二〇一九年公共安全預算為一七九七．八億元，較去年增加五．六％。然而去年該預算為一九九一．一億元，若增加五．六％應該是破兩千一百億元，而非反倒減少，這其中顯然出現矛盾。

他說，他透過對歷年「中國財政年鑑」、財政部網站、歷年中央與地方預算以及新華網報導的比對與分析，發現中國公共安全支出的結構是中央負擔二、三成，地方負擔七、八成。他指出，今年相關預算看似矛盾之處，「可能是部份本級開支撥作了『轉移支付』」。他根據去年新華網「圖解『國家帳本』」的資料，全國公安預算為一．二五兆元，而中央本級支出佔十三．五％為例，推算今年全國公安預算可能達一．三三兆元（台幣六．二兆元），實已高過國防預算。

他說，中國今年經濟下滑的壓力加大、六四事件三十週、西藏鎮壓六十週年，國內政治型態高壓，「中共繼續加大財力和投入，進行一場帳目不會反應的政權保衛戰」。香港中文大學歷史系客座教授林和立也投書香港「蘋果日報」說，今年中國國內外形勢異常嚴峻，難怪中國總理李克強在提交兩會審議的政府工作報告中強調「穩定是壓倒一切的任務」，「穩」與「風險」在報告中分別出現了七十三次與二十四次。

他根據中國財經日報「二十一世紀經濟報導」引述同樣為官方發行的數據指出，今年全國一般公共支出預算為二十三兆五千餘億元，公安支出占當中五．九％，因此應為一．三九兆元，已高出國防預算。

他指出，中共從不公佈的維穩經費包括：在各大小城市發動「人民戰爭式」的「治安志願者」組織，他說，「這些俗稱『民間業餘間諜』負責向公安單位通風報信」，「據官媒透露，光北京市便有近百萬實名註冊治安志願者。單是朝陽區的治安志願者在二〇一五年便向公安部門提供了二十多萬條情報線索。志願者除了有車馬費外，提供『猛料』情報的往往可以拿到幾萬元獎金，這些費用基本上由地方政府與公安攤分」。

他補充，中共在大專院校也養了大批「業餘學生間諜」，他們主力舉報哪些教授或同學在上課時發表親西方或支持普世價值的言論。這些經費大部份由教育部系統而非公安部負責。再者，新疆與西藏「再教育營」洗腦基地的費用動輒數十億元計，這些也不包括在已公佈的維穩預算中。

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