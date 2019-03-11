打擊詐領身障福利金 美擬調查社群媒體照片

2019-03-11 23:34

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國川普政府預定11日公布2020年預算案，揭示新財政年度的規劃；該案料將包括多項打擊詐領身障福利金的舉措。此前，川普政府在過去2年的財政預算案中，都對有逾60年歷史的身障福利補助提出削減。

美國《紐約時報》10日報導，據聯邦社會安全局去年向國會提交的預算申請，川普當局擬擴大應用社群媒體，以判斷身障福利金申領者是否符合補助資格，尋求完善身障福利補助制度及「加快辨識詐騙行為」。

川普當局擬透過臉書、推特等社群媒體的照片，調查身障福利金申領者是否有詐騙行為；例如，申領背傷補助者，若在臉書上傳打高爾夫球的照片，相關照片將可作為傷勢不符身障福利補助資格的證據。

美國身障福利補助金目前有逾1000萬公民申領，發放金額每月超過110億美元（約3416億台幣）。共和黨聯邦參議員藍福特（James Lankford）、華府智庫「傳統基金會」等，都已對新作法表態支持。

不過，維權律師埃克曼（Lisa D. Ekman）指出，「上個月貼出打高爾夫球或釣魚的照片，不代表相關活動就是在上個月進行的」，單以社群媒體資料來判斷申領者是否騙取補助的作法並不可靠。

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