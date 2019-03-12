真抓逃稅？ 中國警方清晨闖飯店逮土國商人 嚇跑一堆人

2019-03-12 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕4名土耳其石材商日前參加「中國廈門國際石材展覽會」，中國當局以逃稅為由，9日清晨前往飯店抓人，引起土國商人們的恐慌；有些人改搭較早的班機離開中國，還有人登機前一邊表示再也不去中國，一邊唸著「我們差點搭不上這班飛機」。

據土耳其《自由日報（Hurriyet Daily News）》報導，4名石材商分別隸屬3家土國公司，都在中國設有辦設處，遭控自2016年以來和中國公司勾結，非法運送便宜的大理石原石到中國，造成人民幣3千萬元稅收損失，因此當地警方突襲搜索，查扣文件和相關物品，9日清晨進飯店拘留4人。

展覽會1名土耳其商人表示，土國公民遭拘留的消息已引起同鄉間的恐慌，「我們聽說警方一早就到飯店將他們拘留。消息公開後，一些石材公司老闆改搭早一點的航班，有些則前往香港。」

據報導，土耳其是全球最大的大理石出口國，各種顏色、圖案、規格的天然石材蘊藏量佔全球35％，2018年土國就出口價值19億美元、740萬噸天然石材。

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