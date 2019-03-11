法院認證是中國的？「阿里巴巴」控中東加密貨幣侵權

2019-03-11 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜一家原名為阿里巴巴幣基金會（Alibabacoin Foundation）的加密貨幣公司，曾推出名為「阿里巴巴幣」（Alibabacoin）的加密貨幣，於美國集資超過350萬美元（台幣約1億元），卻被中國電商阿里巴巴集團告上法院，今（11）日達成協議，阿里巴巴幣基金會將會改稱ABBC基金會，該加密貨幣亦更名為ABBC幣（ABBC Coin）。

據《路透》報導，ABBC基金會本於杜拜，並於白俄羅斯設有據點，他們今天表示，若先前使用「阿里巴巴幣」的名稱而造成大眾混淆，基金會深感抱歉。

中國阿里巴巴集團堅稱ABBC使用了他們的註冊商標，集資超過350萬美元（折合台幣約1億元），矇騙消費者也傷害了阿里巴巴集團於美國的事業。對此，ABBC表示，他們並沒有利用中國阿里巴巴名號之意圖，因為中國政府早於2017年9月即下達加密貨幣禁令，邏輯上根本不可能造成混淆。

ABBA美方律師發表聲明，指出最終ABBC與阿里巴巴集團達成協議，不再使用阿里巴巴幣的名稱，將改稱為ABBC幣。

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