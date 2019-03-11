女性限定！曾遭攻擊歧視 澳視障女：這個APP令我重拾希望

2019-03-11 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名患有視力障礙女性畢頓（Katy Beaton）在經歷過兩次性攻擊，並常常遭到男性司機騷擾、拒絕或歧視之後，對叫車服務、汽車共享APP或計程車產生了非常大的陰影，直到澳洲「女性專屬」的汽車共享APP出現，讓她「找回了希望」。

據《BBC》採訪報導，33歲的畢頓患有猝睡症（Narcolepsy）、白化症（Albinism）、骨盆易位以及視能衰弱等症狀，曾遭受兩次性攻擊，從2015年起不得不使用汽車共享APP或計程車以來，就受到言語騷擾、歧視導盲犬而不願停車之對待，甚至曾經在夜間的停車場等候3個小時，對方沒有出現。

每次在網路上訂車都讓畢頓感到十分焦慮，直到她發現由麥克恩可羅（George McEncroe）創立的女性專屬汽車共享APP「她叭」（暫譯）（Shebah）。從司機到乘客都是女性限定，畢頓表示這讓自己對人性的希望得以復燃。她說：「這就像是打電話拜託朋友載妳一程，而妳會負責油錢。」

「她叭」創始人麥克恩可羅表示，客觀而言，女性遭同性性騷擾或攻擊的可能性非常低，她的遠景是讓所有曾經感到害怕的女性都能夠享受這個服務。「她叭」曾被抨擊排擠男性，是「性別歧視主義」，對此，麥克恩可羅也直言道：「沒錯，它就是。」

《BBC》原採訪報導影片：

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