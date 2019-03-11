患有罕見臉盲症 英女：無法認得我所愛的人

2019-03-11 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名51歲的女子波·詹姆斯（Boo James）患有先天臉盲症（Face Blindness），即面部識別能力缺乏症，（患者看不清別人的臉；患者對別人的臉型失去辨認能力），讓她心碎的是，連自己父母的臉都無法記住。

根據英國廣播公司（BBC）報導，1名來自威爾斯的女子詹姆斯患有先天臉盲症，從小她便覺得自己和別人不太一樣，有人和她說話，但她完全認不出來對方是誰，因此造成許多誤會，也讓她的生活有許多不便和苦惱。直到40多歲看到電視播放相關新聞時，才意識到原來自己是臉盲症患者。

詹姆斯表示，曾經有一次母親在公車上向她揮手，但她卻認不出來，讓她感到非常的錯愕。幸運的是，詹姆斯擁有和她相愛的伴侶德維（Dewi），她形容丈夫如同自己的「導盲犬」，會悄悄地在她的耳邊提醒她，這樣貼心的舉動，讓她的生活容易許多。

詹姆斯在看人的臉時，大腦無法將她所見的鼻子、眼睛、耳朵等拼湊成完整的形體。所以她靠著人們的聲音、體型、髮型及講話方式，試著去分辨每一個人，儘管存在侷限性，但她相信制定好的策略和技巧，能使她能夠弄清楚誰是誰。

英國科學家也正在進行研究，是大腦的哪一部分出現問題導致臉盲症。如果可以確切知道是大腦哪一個部分出錯，就能開始研究這個問題的修復方法。

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