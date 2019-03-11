北韓式民主？ 選票只能選1人、膽敢打叉秘密警察找上門

2019-03-11 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓10日舉行5年一次的最高人民會議代表人選舉，年滿17歲的民眾均「必須」現身投票以示忠誠，且選票上永遠只有一個被當局核准的候選人名字，儘管選民理論上有打叉的權利，不過如果真的有人這麼做，恐怕會讓秘密警察找上家門。

據《英國廣播電台》報導，最高人民會議代表人投票屬強制性，是年滿17歲以上北韓人民的義務，民眾必須展現對家庭​​及其現任領導者的奉獻精神，因此在拿到連勾選欄位都沒有的選票後，最好直接投入票箱，如果拿去旁邊有簾子的圈選區私下投票，將會立即被旁人質疑有不愛國的嫌疑。

駐首爾的北韓事務分析師特爾泰斯基（Fyodor Tertitskiy）表示，為了展現愛國精神，民眾得積極提早前往投票，而投票所當天肯定要看起來「大排長龍」，直到把投票紙放進票箱為止。他說：「理論上你有權劃掉那個候選人。但是，這樣做肯定會讓秘密警察找上你，而你事後可能還會被宣布為『瘋了』。」

報導指出，基於投票在北韓是義務，因此當局經常把投票視為人口普查，如果有選民沒有現身投票，代表可能已經逃往中國。據了解，北韓會在投票截止後幾天才公布最終結果，基本上，每個選區的當選人得票率都應該是100％。

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