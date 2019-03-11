抄好抄滿！中國飲料廣告被爆抄襲17年前日本作品

2019-03-11 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣告又爆抄襲！食品製造商「古方紅糖」專攻女性市場，在廣告影片中可見女上班族喝完紅糖飲品後，在辦公桌上不斷向前翻，象徵非常有活力，但被爆出腳本、配樂、文案都是抄襲17年前日本三得利的運動飲料廣告。

綜合外媒報導，貴州紅糖企業「古方紅糖」食品廣告，由1名女上班族在喝完用紅糖泡成的飲品後，為展現活力不斷在辦公桌上以手著地向前翻，身邊還有許多死氣沉沉的上班族，以此為對比，召喚上班族女性購買此款紅糖飲品，廣告末段除了秀出飲品外觀，還有3行文案，每行都用紅色方框框起來。

眼尖的中國網友發現，日本生產銷售酒品、飲料的老牌企業「三得利株式會社」早就推出此概念，在1支17年前的運動機能飲料廣告中，1名學生妹在車站月台上，不斷做出前空翻的動作，就連廣告末段的文案、配樂，也幾乎一成不變被中國業者抄襲。

事件曝光後，「古方紅糖」居然還說「相當感謝引起大家注意」，並稱此事已在調查，公司「堅決反對抄襲，支持原創，尊重知識產權」；但仍有許多網友留言指出「原創打筋斗不用手，中國連歌曲都要抄」、「中國六大發明：偷扯拐騙抄假」、「中共正垃圾」、「廣告都抄，不知所謂」。

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