就是要夢想工作！英女子臉上紋身讓自己找不到其他工作

2019-03-11 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都希望能擁有夢想中的工作，不過為了得到這份工作，有時需要付出很多代價。英國一名女子因為想能成為紋身藝術家，於是下定決心在臉上紋身，讓她無法找到正常的工作、只能強迫自己繼續追夢。

《BBC》最近刊登了英國伯明罕26歲女紋身藝術家凱蕾（Kayleigh Peach）的專訪，她在18歲那年有了人生第一個紋身，現在全身有60%的皮膚都被紋身覆蓋。由於凱蕾一直夢想能成為一名傑出的紋身藝術家，她在24歲時決定在臉上紋下「遭詛咒」的字樣，她希望這個紋身讓她無法找到正常的工作，強迫自己能持之以恆地追夢。

凱蕾談起紋身行業時表示，她最早是從學徒做起，那時候幾乎完全賺不到錢，不過現在她已成為店裡熱門的紋身藝術家。凱蕾也說，顧客找她紋身不完全是因為她的手藝，還包括妳的待人處事、客戶服務等因素。

凱蕾坦言，她身上的紋身確實會讓她遭到別人的評判，有人會把有刺青的人聯想成兇殘、嚇人，她有時更會完全忘記自己身上有紋身，然後相當疑惑，為何別人一直緊盯著她。她也直言，很多人常問起她臉上的紋身，因為人們普遍認為在臉上、脖子上刺青是極端的行為。

凱蕾表示，她非常喜歡紋身師這個工作，因為她可以不斷創造、學習、並認識新朋友。很多顧客都有著暖心、喜樂的故事，讓她也可以了解人生中什麼才是重要的事物、讓她更能夠感恩。凱蕾也認為，如何讓客人感到自在，同樣是紋身藝術家的工作，她需要協助緊張的客人渡過紋身的過程。

凱蕾也談起她與家人間的關係，她的家人雖然不喜歡她的刺青，但後來也慢慢接受。她表示當她爸爸要結婚時，她因為胸口上的紋身，無法擔任伴娘。不過現在她的父親已經接受她身為一名紋身藝術家，她的爸爸後來還請她幫忙紋身。

凱蕾認為，紋身是一種將圖像記錄在皮膚上的嗜好，妳可以隨時回想起妳在何時、何刻留下這個紋身，以及它對妳的意義為何。

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