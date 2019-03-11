網民曝驚人秘密 中國影院觀眾被千里外公安監控

2019-03-11 14:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國就像一座大監獄，除了處處都是監控鏡頭，為了監控14億民眾，當局充分利用人臉識別和人工智能技術，構建了由上億攝影鏡頭組成的龐大監控系統，現在中國電影院也幾乎都在每個角落裝設先進的夜視監控鏡頭，並且360度無死角。在漆黑環境中，公安也能在數千公里外，利用人臉識別系統，對電影院內觀眾的行動一目了然，輕易發現逃犯或敏感人士。

自由亞洲電台報導，網民「為行者老侯」的公號，上周發布題為《我在兩千公里外，靜靜地盯視你》的文章，披露他在一家連鎖戲院的控制室內，看見了2000公里外深圳一家放映廳的內景。該院線在全國26個省，65個城市，457個影廳由中央控制室統一自動放映。

文中還披露，中控室還能調取每一個放映廳內的監控鏡頭資訊，並操控鏡頭的角度和畫面大小，該連鎖戲院在全中國範圍的全部64,845個座位上的每個人，都被嚴密監控。即便是在黑暗的環境中，也能看到清晰看到觀眾一舉一動。

該文隨即引發關注，但幾個小時後，該公號和文章就屏蔽。

資深媒體人李先生對自由亞洲電台說，「我第一次看到震驚了」，但想到自己是在中國，就覺得出現這種現象很正常。

而了解監控模式的石先生表示，夜間監控系統早已不是祕密。他還說，因為觀眾不知道自己正在被監控中，即便是知道了，也無法拿到證據，所以無法告影院侵犯私隱權。

自由亞洲電台記者致電中國最大規模的萬達電影院線，公司人士承認有文中提及的遠端自動中控放映系統，但他否認有監控觀眾，還強調影院屬公共場所，被監視也不應大驚小怪。

中國在各地設置「天網」監控系統，可透過人臉辨識迅速尋獲逃犯，但被外界批評侵犯隱私，並淪為國家監控人民的機器。外國機構公布數據指出，2020年中國境內攝影監控鏡頭將超過4.5億具，相當於平均每3人就受到1台機具監控。

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