南韓教科書增訂 新增兩韓統一與經濟篇幅

2019-03-11 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部的統一教育院於今（11）日發行的南北韓統一教育教材中，新設了「理解2019統一問題」與「朝鮮半島經濟共同體」兩個新篇幅，大幅補強兩韓經濟合作的相關內容。

據《韓聯社》報導，統一教育院每年都會發行小冊子做為南北韓統一教育的教材，發送至高中、國中小、政府機關與圖書館。而今年發行的教材章節分別為「如何看待統一問題」、「南北韓關係的展開」、「國際秩序與朝鮮半島的和平統一」、「統一政策」、「和平與繁榮的朝鮮半島經濟」，最後的第五章是今年才增定的新內容。

統一教育院指出，新設的「和平與繁榮的朝鮮半島經濟」是為了勾勒朝鮮半島經濟共同體的願景，並敘述南北韓經濟合作的潛力、朝鮮半島經濟共同體的概念與方向。

有政府相關人士指出，文章是為了要引起讀者對南北韓經濟層面的關係，因此才特地新增一個章節來講述經濟相關內容。

報導指出，在談及南北韓關係的第2章除了新增去年4月的板門店宣言、9月的平壤共同宣言外，談及周遭國家對朝鮮半島政策的第3章，也增設了去年6月的川金會內容，教科書的增訂明顯反映了變化多端的朝鮮半島局勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/