曾獲里約奧運銀牌 世界自行車三冠王尋短身亡得年23歲

2019-03-11 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國三屆世界自行車錦標賽冠軍、里約奧運銀牌選手卡特林（Kelly Catlin），驚傳當地時間上週四（6日）被發現，在她住的史丹佛大學宿舍中自殺死亡，得年23歲，其父得知死訊後哀嘆，「這是巨大到令人難以置信的傷痛。」

此消息已獲美國自行車協會證實，凱特林父親馬克‧卡特林（Mark Catlin）表示，她是死於自殺；校方也表示，凱特林並非他殺身亡。馬克對美媒《VeloNews》說，「我們沒有一分鐘不想到她，以及她曾擁有的燦爛人生。我們也沒有一秒鐘，不希望用我們的生命換取她的生命。這是巨大到令人難以置信的傷痛。」

卡特林的妹妹克里斯汀（Christine Catlin）則表示，「凱莉（卡特林）是非常特別的人，她善良、有趣且善解人意，在她所做的每一件事上都很有才華。她總是不能勇於說『不』，這是她唯一的逃避的事情。」克里斯汀透露，卡特林在1月就曾嘗試自殺，也曾寫了長篇電郵給家人，當時家人報警成功救回卡特林，但最終仍發生憾事。

卡特琳生長於美國明尼蘇達州，曾獲得明尼蘇達大學生物醫學工程和中文學士學位。在自行車賽場上，她2016至2018年間連續3度在世界自行車錦標賽稱冠，2016年里約奧運中拿下自行車項目銀牌，目前效力Rally UHC Cycling職業自行車隊，也正在史丹佛大學攻讀碩士學位。

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