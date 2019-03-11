香港「屯門色魔」姦殺成癮 「鬼上身」自吐案情...

2019-03-11 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為香港「屯門色魔」的林國偉，姦殺成癮，據警方資料，在1992至93年間，至少曾姦殺6名婦女，即使逮到他，但他一直不承認罪刑，警方多方審訊，都無法攻破心防，直到有一天的中午12點，突然疑似被「鬼上身」後，竟然乖乖的吐露案情，認罪受審，成為奇譚。

香港《壹週刊》報導，說出這段傳奇故事的是當時的負責警官羅家強。據指出，當時已有至少6名婦女遭到林國偉姦殺，人心惶惶，警方破案壓力極大，在林國偉強姦第10名受害人後，終於給警方機會，跟受害人合作，一起逮到林國偉。

不過，林國偉就逮後，警方卻撬不開色魔的口，軟硬不吃，所有的盤問技巧都用上了，且已經從受害人身上採到行凶者精液樣本，經化驗後也證實就是林國偉所為，不過，林國偉依舊不承認犯刑。

直到有一天的中午12時，「他突然崩潰下來，承認第一宗兇殺案是他做的」，且說了最重要一句話「是我做的，現在感到後悔。」，等於直接承認殺人，警方馬上筆錄他所有供詞，而在口供上簽名後，還把「頭部擰一擰，一副鬼上身的模樣」，還說了一句「現在感到舒服些」；有了開頭之後，後續姦殺案就一一招供認罪，且詳細交待犯罪經過。

這個連續姦殺案，轟動香港，林國偉在94年被控18項強姦、謀殺、搶劫罪，不過，他認了其中8項強姦罪及7項搶劫罪，被判終身監禁，而這段靈異事件也隨著姦殺兇手伏法而傳開。

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