真的警察國家！中共維穩經費達6.3兆 比軍費還高

2019-03-11 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共監控人民幾乎無所不在，而根據最新的一份數據顯示，中共今年花在公共安全支出即維穩費的支出，佔全國一般公共預算支出的5.9%，即1.39兆元人民幣（下同，約6.39兆台幣），比公開的軍費還多。

政評家林和立在香港《蘋果》的一篇文章中指出，在官方報告中，維穩費支出是1,797.8億元人民幣（下同，約8269億台幣），僅為軍費預算1.19兆元（約5.4兆台幣）的15%左右。但另有中媒提出的「圖解『國家賬本』」數據，指實際支出是佔全國一般公共預算支出的5.9%，即1.39兆元，比公開的軍費還多。

林和立指出，「維穩費主要用來構建世界首屈一指的警察國家機器，目的是維持中共作為中國永久執政黨與習近平有生之年作為黨的『永遠核心』的地位」，用「高科技防控機器可以對所謂『新黑五類分子』，包括異見人士、維權律師、工運領袖、地下宗教人員等進行24小時監控」，從支出可見，「中共警察國家機器如何無孔不入！」。

除了這些費用，林和立指出，中國還在新疆、西藏及其他區建立「洗腦基地」，研發AI、機械人科學與腦神經科「療效」的「改造思想模式」的硬與軟件等、民間間諜網、與各網絡合作監控等，大量支出費用，都不含在這些曝光的維穩費中。

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