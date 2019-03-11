日本燒酒、泡盛 標榜多樣喝法搶攻國際市場

2019-03-11 06:15

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本近年大力推展酒類外銷，去年酒類出口額達618億圓（約合台幣173.8億元）連7年創新高，其中日本清酒佔了220多億圓高居第一，但同樣被列為日本「國酒」的燒酒卻僅有15億圓左右，為了推廣日本燒酒和泡盛酒，日本酒造組合中央會在上週舉辦的東京食品展中，包下了大型展區，展示全國600多種以上品牌燒酒和泡盛酒，現場還有金牌調酒師調製燒酒、泡盛雞尾酒試飲，希望能以多樣的飲用樂趣吸引國際買家的青睞。

日本清酒、正宗燒酒和泡盛酒通稱為「和酒」，被列為日本的國酒，很多台灣民眾到日本旅遊都喜歡進居酒屋小酌一杯體驗在地夜生活，不過經常會被琳瑯滿目的酒單搞得還沒喝就醉了。基本上，日本清酒是釀造酒，酒精濃度較低，以白米為原料，燒酒則是蒸餾酒，原料除了白米，還有麥、甘薯、蕎麥、黑糖等，沖繩特產的泡盛雖然也是蒸餾而成的米酒，但與燒酒不同的是，泡盛使用泰國米且以黑米麴菌釀造，燒酒則是以白米麴菌釀造。

日本酒造組合中央會的幹部渡邊博之介紹，泡盛酒的歷史可以追溯到15世紀，由泰國傳入當時的琉球王朝，可能是因為這樣才使用泰國米為原料，不過，沖繩本地產米量本來就不高，在朝貢貿易時代進口中國、日本或東南亞國家的稻米很常見，沖繩改良釀造方式並使用在地特有的黑米麴菌，以適應當地氣候。渡邊表示，目前全世界使用黑米麴菌釀酒的大概只有沖繩一地，非常獨特。

近年來，包括威士忌在內，酒精濃度較高的蒸餾酒，在全球出現了飲用的熱潮，日本也希望能搶下商機，依據世貿組織（WTO）TRIPs 協定的地理性標示保護制度，登記了「球磨燒酒」（熊本縣）、「壹岐燒酒」（長崎縣）、「薩摩燒酒」（鹿兒島縣）及「琉球泡盛」（沖繩縣）四大產地，與蘇格蘭威士忌等世界知名酒類產地並列。

不過，渡邊也表示，亞洲人用餐時有飲用蒸餾酒的習慣，但全球並沒有這種習慣，通常是啤酒或是葡萄酒，酒精濃度高的蒸餾酒大都於餐後飲用。日本燒酒和泡盛要打進歐美市場還有另一個難度，就是平均約25度的酒精濃不夠高也不夠低，很多人不知該怎麼喝。

渡邊表示，正宗燒酒、泡盛零醣份、零嘌呤和低熱量，因為經過蒸餾去除雜質，所以不易宿醉，正宗燒酒的原料多樣，每種酒都有其特色，可以單喝、對水、加冰塊或做成調酒。去年底日本酒造組合中央會舉辦首屆的「正宗燒酒、泡盛調酒大賽」，有20名來自日本各大飯店調酒師參賽，結果由岡山格蘭比亞飯店的調酒師宮田由實，以甘薯燒酒調製的雞尾酒奪冠。

台灣去年進口日本燒酒的數量為133kℓ，佔全體的6%，居第5名，渡邊還提到台灣有自產的燒酒，例如台南出產的凍頂烏龍茶焼酒「八田」，以日本工程師八田與一的姓氏命名，日本燒酒要打入台灣市場，除了有高關稅的防線，還要與本地燒酒競爭，目前僅有日系百貨超市通路，希望未來能繼續擴大。

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