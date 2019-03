獨居老翁被雪圍困 靠罐頭撐過整個冬季

2019-03-10 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大渥太華有名70多歲的獨居老人因住家被厚厚的積雪包圍,幾乎整個冬天都被困在家中。而當地警方接獲鄰居報案後前去救援,意外發現老人還活著,十分驚喜。

綜合外媒報導,該名老人的鄰居7日晚間剛從美國佛羅里達州度假回來,發現老人家門外堆積著厚厚的冰雪,因此報警以確認老人沒事。今年冬天,渥太華的積雪量已累積達266公分,警方抵達時,見門外沒有車痕和生命跡象,已抱著最壞的打算。

在鄰居的協助下,他們花了半小時才清走門前的部分積雪,不過入門後,意外發現老翁安然無恙。該名老翁表示,家裡除雪機壞了,導致他無法鏟除積雪,只好靠著家中的罐頭食品維生,打算等春天積雪融了再出去。

渥太華警察總長吉本斯(John Gibbons)表示,這名老人很像「隱士」,並不想尋求援助,但仍向警方致謝;雖然警方救了這名老翁,他的鄰居表示,老翁一如往常的孤僻,還是不肯離開他的房子。

2/3 When they forced their way in…they found the elderly man inside, alone and alive. He told them that after being snowed in he spent the winter living off whatever he had in the house. Three officers proceeded to dig and snow blow the man out. pic.twitter.com/HsMrVqyD7p