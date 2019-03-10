獨居老翁被雪圍困 靠罐頭撐過整個冬季

2019-03-10 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大渥太華有名70多歲的獨居老人因住家被厚厚的積雪包圍，幾乎整個冬天都被困在家中。而當地警方接獲鄰居報案後前去救援，意外發現老人還活著，十分驚喜。

綜合外媒報導，該名老人的鄰居7日晚間剛從美國佛羅里達州度假回來，發現老人家門外堆積著厚厚的冰雪，因此報警以確認老人沒事。今年冬天，渥太華的積雪量已累積達266公分，警方抵達時，見門外沒有車痕和生命跡象，已抱著最壞的打算。

在鄰居的協助下，他們花了半小時才清走門前的部分積雪，不過入門後，意外發現老翁安然無恙。該名老翁表示，家裡除雪機壞了，導致他無法鏟除積雪，只好靠著家中的罐頭食品維生，打算等春天積雪融了再出去。

渥太華警察總長吉本斯（John Gibbons）表示，這名老人很像「隱士」，並不想尋求援助，但仍向警方致謝；雖然警方救了這名老翁，他的鄰居表示，老翁一如往常的孤僻，還是不肯離開他的房子。

  • 渥太華警方在老翁鄰居的協助下，花了半小時才清除老翁門前的部分積雪。（圖擷取自推特）

    渥太華警方在老翁鄰居的協助下，花了半小時才清除老翁門前的部分積雪。（圖擷取自推特）

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