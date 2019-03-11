電梯下墜如何自保？ 2童冷靜應對 連大人都稱讚

2019-03-11 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北2名國小生日前遇電梯下墜意外，不但沒有驚慌，反倒冷靜擺出老師教的自救姿勢，令大人們稱讚，「我們大人都做不到，他們卻做到了。」電梯維修專家表示，受困電梯時，應立即求救，採膝蓋微彎、雙手護頭姿勢靠在電梯角落等待救援，別扳開電梯門。

據《梨視頻》報導，上週五（1日）兩名結伴上下學的女童，搭電梯時發生下墜意外，孩子們卻不慌張，馬上按學校教的自救姿勢，手抱頭蹲下後再按鈴報警，接著繼續護頭蹲著，靜靜等待救援。

大樓業主說，他反覆看了3次電梯監視錄影畫面，「我被這個小孩的沉著、冷靜、不慌張所感動了，我們大人都做不到，她們卻做到了。」

前往救援的警消也稱讚孩子們做得很好，懂得雙手抱頭，防止頭部受傷。警消補充，民眾也能採取兩腿微彎、背部緊貼電梯壁的姿勢，既能防止腿部韌帶拉傷，又能保護脊椎，減少下墜的衝擊。

《三立新聞》報導，電梯維修專家林志偉說，受困電梯時，千萬不要扳開電梯門，應該馬上求救，並靠在電梯角落，膝蓋微彎、雙手護頭，耐心等待救援。

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