為何滅亡之際才呼叫「驚奇隊長」？漫威總裁2句妙答

2019-03-10 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，反派薩諾斯（Thanos）集滿無限手套上的寶石，彈指之間消滅宇宙中半數的生命。神盾局局長尼克‧福瑞（Nick Fury）在消失前利用BB Call向驚奇隊長求援。令外界十分好奇的是，在漫威電影宇宙（MCU）中，驚奇隊長早在1995便給予福瑞此呼叫器，為什麼他等到2017年的「無限之戰」才使用？

※以下含有《驚奇隊長》部分劇透※

據外媒《Slash Film》訪問及調查，漫威總裁費吉（Kevin Feige）提出了兩點解答。第一，驚奇隊長向福瑞表示必須要在「真正的危急時刻」才能呼叫她，先前的戰鬥都是城市規模，並非世界級、宇宙級的。第二，他說：「我們怎麼知道他從來沒按下召喚的按鈕？作為一個觀眾，我們沒看見，並不代表他從來沒做過。」

在漫威工作室開拍電影的10個年頭以來，不斷加入新的角色，而每部電影未必都會將角色身世、前因後果交代完整。《驚奇隊長》在1995結束，觀眾並不知道其後發生了甚麼事情，費吉的解答，暗示了續集的可能性。對此，費吉接受採訪時，並沒有否認這個說法，讓漫威粉絲頗為期待。

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