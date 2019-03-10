不滿參與38婦女節遊行 大馬批多元性別者「濫用民主空間」

2019-03-10 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相署宗教事務部部長慕加希（Mujahid Yusof Rawa）公開譴責參與週六（8）國際婦女節遊行的同性戀、雙性戀、變性者（LGBT）團體，認為這個行為是「濫用民主空間」的。

據《路透》報導，負責宗教事務的慕加希，於臉書上公開發表聲明表示：「我對特定團體的行徑感到十分震驚。他們濫用了民主的空間，捍衛那些對伊斯蘭觀點來說極為錯誤的事情。」馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）去年9月亦曾公開表明，馬來西亞不承認同性婚姻或LGBT的權利。

其他公開譴責LGBT團體出席該日活動的組織包括馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）、馬來民族統一機構（UMNO）。對此，主辦該遊行的女權團體表示，政府對LGBT團體的針對，模糊了該遊行的主要訴求，包括「具尊嚴的最低工資」、「禁止孩童婚姻」、「終止父權與性別、性取向暴力」等。

外界擔心這將加劇馬來西亞政府對同性戀、雙性戀、變性等多元性別身分者的迫害，去年9月兩名女同性戀者在丁加奴因「嘗試同性性行為」而遭處杖刑。馬來西亞認為口交、肛交等性行為違反了自然秩序，雖然案例較少，但法律明文規定違者可處最高20年徒刑、杖刑及罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/