香港成報老闆狂爆料 這次上傳習近平抽菸照慘出糗...

2019-03-10 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港《成報》老闆谷卓恒最近頻頻對外爆料，除指中國國家主席習近平家族貪腐超過中共歷代領導人，並預告會揭發習近平家族的貪腐情況，不料昨晚他上傳一張習近平主政浙江省時抽菸、滑手機的照片，卻被發現，照片中男子根本只是山寨版。

谷卓恒昨天在推特上公開習近平手持香煙、滑手機的照片，並寫道「感謝浙江朋友提供，關於習近平浙江任期時的資料，也請您注意安全，再次感謝。」卻被網友發現照片中男子根本不是習近平。

網友指出，習近平主政浙江是2002至2007年，但照片中的手機卻是近年款式，另有人表示，「這裡的人不是習，這是一個長得像習的農家樂老闆！」

另有人查出男子真面目，指該男名為李君華，是江西省上饒神農源景區一間民營企業的董事長，今年53歲，其樣貌與習近平相似。其他網友則質疑，谷說好要爆料，如今中國兩會快過了，卻只貼出一張照片。

根據香港《蘋果》報導，谷目前在美國已回應此事，竟稱自己是故意的，並非搞錯照片。

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