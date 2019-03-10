去冰上捕魚卻漂走了！ 46人受困美國伊利湖

2019-03-10 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕好危險！美國五大湖之一的伊利湖近來水面結冰，美東時間9日上午有146人到冰上捕魚碰碰運氣，孰料冰層突然從岸邊斷裂，有46人奔逃不及被困在浮冰上越漂越遠，幸好最後全數被救出。

據《美聯社》報導，美國海岸警衛隊（USCG）和渥太華郡警長辦公室當時陸續接獲通報，有大量人員被困在一塊浮冰上。USCG軍官麥克拉姆（Brian McCrum）表示，他們立即從底特律派遣直升機，並與當地救援人員一起用船隻搜索受困漁民。

麥克拉姆說，最後有46人獲救，其中2人被直升機吊掛並接受醫學檢查。一度受困的42歲漁民阿德金斯（Tony Adkins）說，冰層破裂速度相當快，很快地浮冰和湖岸的距離就越來越遠。33歲的加百利爾（James Gibelyou）則透露，當時他在冰面上走了將近2.4公里，根本跑不回來。

2009年2月，也有數十人被困在伊利湖浮冰上，當時造成1名漁民死亡，幸好此次意外最後沒有人受傷。

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