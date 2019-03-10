希特勒真有藏寶！ 親衛隊日記曝光藏寶詳細訊息...

2019-03-10 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕已故納粹領袖希特勒逝世多年，一直有傳言指出希特勒在多個秘密地點擺放不少黃金，近日一本親衛隊隊員的日記被找出，其中內容更明確指著藏寶地點，引起熱議。

綜合外媒報導，該本日記在德國奎德林堡（Quedlinburg）中一間有1100年歷史的共濟中心內被發現，日記後來被轉贈給一個基金會，基金會決議等日記中記載的相關人士過世後才公開內容，而這本日記本的主人為納粹親衛隊隊員埃貢（Egon Ollenhauer），過去擔任軍官及貴族間的聯絡橋梁，協助藏匿珍貴物品。

《每日郵報》報導，據該本日記記載，為了避免金銀財寶遭蘇聯紅軍搶奪，希特勒曾派遣260輛卡車，將財寶分別藏於波蘭的11個地點中，其中記載弗次瓦夫（Wroclaw）藏有德意志帝國銀行28噸黃金，另有47件從法國竊取來的藝術品，包括後印象派大師保羅塞尚（Paul Cézanne）、法國印象派鼻祖莫內（Claude Monet）等知名藝術家的作品。

基金會表示該日記的真實性已獲得德國5間機構驗證，其中包括哥廷根大學的藝術史系，選在近期公布日記內容是為了慶祝波蘭恢復獨立100週年，及奎德林堡共濟中心踏入1100年歷史，基金會更表示，日記中記載的藏寶地點目前皆有基金會人士監控，以確保寶藏的安全。

不過歷史學家喬安娜（Joanna Lamparska）並不認同真有寶藏藏在記載地點，她表示，倘若真有人知道寶藏藏在哪，並不會寫在日記上增加被發現的風險，她說：「雖不太可能找到寶藏，但日記中寫道西利西亞戰爭後的詳細狀況，及納粹的藏寶資訊都值得去深究。」

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