哥倫比亞飛機墜毀中東部 12人罹難

2019-03-10 05:20

〔中央社〕哥倫比亞民防緊急單位在推特發文表示，一架飛機今天在哥倫比亞中東部墜毀，機上12人罹難。

法新社報導，那架道格拉斯DC-3（Douglas DC-3）雙發動機螺旋槳飛機墜毀在哥倫比亞中東部，當時那架飛機正在瓜維亞雷河畔聖何塞（San Jose del Guaviare）與維拉維辛西奧 (Villavicencio）兩城鎮間飛行。

英國鏡報（Mirror）網站報導，機上有12人的一架飛機今天在哥倫比亞中部聖卡洛斯德瓜魯（San Carlos de Guaroa）及聖馬丁（San Martin）附近墜毀。

哥倫比亞民航局發表聲明，證實這起墜機事故無人生還，那架DC-3飛機先前曾於當地時間上午10時40分發出求救訊息。但表示，它仍在查證及統計罹難人數。DC-3飛機可搭載約30人。

民航局表示，那架飛機當時正從南部城市瓜維亞雷河畔聖何塞飛往中部維拉維辛西奧市。大約於半途中在梅塔省（Meta）聖卡洛斯德瓜魯附近失事。

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