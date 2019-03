加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:12

〔中央社〕加拿大越洋航空(Air Transat)一架從蒙特婁(Montreal)飛往佛羅里達州班機,今天傳出貨艙冒煙後,轉飛至新澤西州紐瓦克機場緊急降落,機上189名乘客利用逃生滑梯撤離。

美聯社報導,美國聯邦航空總署(FAA)一名代表表示,加拿大越洋航空942班機當時正飛往佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)途中,傳出貨艙可能失火後,於今天上午8時30分轉飛至紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)降落。

那架波音737客機降落後停在跑道上,機場消防隊員馳赴現場處理,機上乘客利用逃生滑梯撤離,由巴士接運至航廈。

紐約與新澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)媒體關係副主任柯爾曼(Steve Coleman)表示,189名乘客當中,傳出2人受輕傷,但都與煙無關,有一人送醫接受檢查。他說,機上未發現失火,仍在調查冒煙原因。

紐瓦克機場的兩條跑道一度因「機場緊急事態」關閉,但官員其後宣布班機恢復正常起降。

