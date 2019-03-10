加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:12

〔中央社〕加拿大越洋航空（Air Transat）一架從蒙特婁（Montreal）飛往佛羅里達州班機，今天傳出貨艙冒煙後，轉飛至新澤西州紐瓦克機場緊急降落，機上189名乘客利用逃生滑梯撤離。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）一名代表表示，加拿大越洋航空942班機當時正飛往佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）途中，傳出貨艙可能失火後，於今天上午8時30分轉飛至紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）降落。

那架波音737客機降落後停在跑道上，機場消防隊員馳赴現場處理，機上乘客利用逃生滑梯撤離，由巴士接運至航廈。

紐約與新澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）媒體關係副主任柯爾曼（Steve Coleman）表示，189名乘客當中，傳出2人受輕傷，但都與煙無關，有一人送醫接受檢查。他說，機上未發現失火，仍在調查冒煙原因。

紐瓦克機場的兩條跑道一度因「機場緊急事態」關閉，但官員其後宣布班機恢復正常起降。

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