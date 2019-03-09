哥吉拉？日本高速船撞擊不明海洋生物 87人輕重傷

2019-03-09 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間今（9）日中午12點10分（台灣時間上午11點10分）左右，一艘由新潟港駛往佐渡島兩津港的高速船，疑似撞擊海洋生物，造成船上乘客87人受傷，其中5人受到重傷，意識清楚，日方出動醫療直升機轉送病患至醫院急救。

綜合日媒報導，佐渡汽船公司的高速船當時以每小時65公里的速度航行，到兩津港以東約10公里處，水下機翼的後部似乎撞到不明生物。造成劇烈晃動，船上121名乘客，有87人受傷，其中5人有骨折等，傷勢較重，不過意識皆清楚，立刻由醫療直升機送往醫院急救。

高速船撞擊後並無大礙，不過誤點1小時抵達兩津港，受輕傷旅客也立即轉往醫院治療，詳細情況正待警方進一步調查。

事件一出，奇怪的海洋生物令台日網友議論紛紛，其中不少人直接聯想日本知名兩棲怪物「哥吉拉」。不過日本上越市立水族館副館長池口新一郎認為，應是鯨魚正要浮上水面，在上升途中與高速船相撞。2005年11月，同款高速船也曾發生撞擊類似鯨魚的物體，因此停下來檢查。

佐渡汽船公司隨即發布聲明表示，對於誤點及受傷的旅客感到抱歉，為了安全起見，他們正檢查並修復高速船，取消了今日其他航班，以及10、11日部分航班，盼旅客諒解。

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