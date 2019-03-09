「台灣省」人大代表歡迎韓國瑜訪中 還建議送熊貓給高雄！

2019-03-09 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕本月底將出訪中國廈門深圳等4個城市的高雄市長韓國瑜，中國全國人大台灣省代表許沛日前表示歡迎，認為韓國瑜此行就是帶頭承認九二共識，還稱要贈送熊貓給高雄市。

綜合媒體報導，中國第13屆全國人大二次會議在昨天（8日）早上舉行「台灣省代表團全體會議」，祖籍台南的台灣省人大代表、重慶市台聯會長許沛會後接受媒體訪問時，表示歡迎韓國瑜到中國，聲稱「現在兩岸越走越親」希望韓也能到重慶進行交流，且身為重慶市台聯會長，希望市內動物園可以和高雄壽山動物園「對接」，「人要交流，動物也要交流」，希望把這個橋樑搭建起來，並宣稱將在這次人大會議上提出送熊貓給高雄的建議。

對於送熊貓一事，中國網友多不以為然，吐槽許沛「算什麼角色？」，「拿熊貓去討好，腦子有病啊！」、「重慶市委書記都做不了主，何況她」。另外，許沛還說韓國瑜出訪中國，代表就是承認九二共識，具有引領效應，而他也確實該看看中國的改變，此行韓國瑜必定背負不少壓力，但「中國13億的朋友會為他挺住」。

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