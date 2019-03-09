達賴喇嘛：中國選的達賴喇嘛轉世 絕不會獲600萬藏人承認

2019-03-09 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是西藏抗暴日60週年，現年83歲的西藏精神領袖達賴喇嘛近日接受美國《時代》雜誌專訪時斷言，自己肉身死去後的2至3年內，中國政府將推出一名達賴喇嘛，但絕對不會獲得藏人承認；600萬藏人信任他，只有他能代表600萬藏人。

第14世達賴喇嘛年逾八旬，近年受訪時越來越常被問及「轉世繼承」的相關問題，外界認為，達賴出走西藏已近一甲子，目前實質掌控西藏地區的中國當局很可能在他死後擅自任命繼承人，削弱西藏流亡政府的存在價值，同時強化對藏人的管控。

對於前述看法，達賴喇嘛表示，自己死後的2至3年內，中國很可能會選擇一名達賴喇嘛，但絕對不會獲得藏人承認。達賴舉例稱，如中國政府選擇的班禪喇嘛，就連部分中國官員偶爾也會稱他為「假班禪喇嘛」，遑論藏人。

達賴喇嘛憶述，早在1969年，自己便曾明確指出，達賴喇嘛制度是否延續，應依照藏人意願，「既然達賴喇嘛體系從某時開始，那也注定可以在某時結束，就讓其停止吧，完全沒有問題」。

這並非達賴喇嘛首度對此問題表態，他在去年底就曾指出，未來指定下任繼承者的方式可能不會是傳統的「轉世繼承」，不排除採用羅馬教廷選定教宗的方式，不過達賴也強調，無論是何種方式，繼承制度一定會由藏人來決定。

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